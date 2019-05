Ecco tutte le preferenze dei candidati al Consiglio Comunale di Foligno

share

Bisognerà attendere l’esito del ballottaggio, per sapere se vincerà la coalizione che sosterrà Stefano Zuccarini, o quella di Luciano Pizzoni.

In base a ciò, saranno attribuiti i seggi, che sono complessivamente 24 di cui nove spettano alle opposizioni, e comunque alle liste che abbiano superato la quota dal 3% al primo turno.

Anche in caso di apparentamento al secondo turno di ballottaggio quindi, le liste civiche Impegno Civile; Progetto Foligno e Centro del Mondo – Casapound resteranno fuori dal Palazzo Comunale.

Nella massima assise cittadina entreranno quindi – comunque vada – il centrodestra, il centrosinistra ed il Movimento Cinque Stelle e comunque i rispettivi candidati alla carica di sindaco.

Il prossimo 9 giugno infatti si voterà solo per l’elezione del primo cittadino, per il Consiglio Comunale quel che è fatto è fatto.

Nella coalizione di Pizzoni, Raffaello Potalivo è in vetta alla classifica della lista civica Foligno Soprattutto; Patto per Foligno registra l’exploit della new entrty Francesco Silvestri che conquista il primo posto staccando di una preferenza l’ex vicesindaco Maria Savino che si piazza al secondo posto, terzo posto invece per Gianluca Mazzocchi0 presidente dell’Atletica Winner; Sabina Antonelli è la più votata di Foligno in Comune, a seguire il consigliere comunale uscente Vincenzo Falasca ma resta fuori l’altro ex consigliere comunale Elio Graziosi; nel Partito Democratico si conferma il record di preferenze per l’assessore uscente Elia Sigismondi, secondo posto la vicesindaco uscente Rita Barbetti e terzo posto per la new entry Claudia Minelli, al quarto posto l’assessore uscente Giovanni Patriarchi, a seguire il consigliere comunale uscente Roberto Di Arcangelo incalzato da un altra new entry, Alessandro Riommi; Foligno 2030 vede in cima Mario Gammarota seguito da Tommaso Feliziani.

Nel Movimento Cinque Stelle due primi posti pari merito: Rosangela Marotta e Andrea Pichelli.

Passando alla coalizione di Stefano Zuccarini, si trova l’ex consigliere Lorenzo Schiarea come più votato della lista civica Più in Alto, al terzo posto l’ex consigliere comunale delegato allo Spor, Enrico Tortolini; nella Lega Nord primeggia l’ex priore Decio Barili, secondo posto al segretario Riccardo Polli, sul podio anche Michela Giuliani, a seguire il consigliere leghista uscente Agostino Cetorelli e Domenico Lini; Forza Italia riconferma il capogruppo uscente Riccardo Meloni ed il consigliere uscente Ivano Ceccucci con la coordinatrice Daniela Flagiello al terzo posto; Fratelli d’Italia vede in testa il leader folignate Marco Cesaro, seguito dall’ex consigliere comunale Giuseppe Galligari e con la new entry Tiziana Filena al terzo posto.

CENTRO DEL MONDO – GIUSTOZZI SINDACO

BROZZI FRANCO 22

BAGALA’ PAOLO 7

GUERRIERI FABIO FELICE 6

LAPLACE BUILHE’ LEONARD 6

ALUNNI MARINA 5

GIUSTOZZI ANTONELLA 4

BROCANI ALESSANDRO 3

PETROSI LOREDANA 3

SALVATI LAURA 3

BALDINI STEFANIA 1

LAMETTI FABIO 1

LETENZI ANNA MARIA 1

LETENZI MARIA MICHELA 1

RANOCCHIARI VALERIA 1

ROTOLONI MASSIMO 1

AMBROGI GIUSEPPE ANDREA 0

CITTADONI CRISTOFER 0

GIULIANI RICCARDO 0

CASAPOUND

MORLUPO FRANCESCA 43

GALICI EDOARDO 39

ANGELUCCI MARCO 19

DI BARTOLO CELESTE 16

ANGELUCCI ALESSANDRO 7

MARIOTTI CLAUDIO 7

ANTINORI DIEGO 6

GUERRIERI DAVIDE 6

CARBONINI FRANCESCA 5

FILANGERI SERENELLA 5

RAPACCINI MARCO 5

DI BARTOLO FRANCESCO 4

PETRONI VALENTINA 4

FOGLIETTA GABRIELE 3

ANDREANI PIER-DOMENICO 2

BIBI ELENA 2

PETRUCCI GIANLUIGI 2

ANDREANI MARIA BEATRICE 1

IMPEGNO CIVILE

ANSELMI ANTONELLA 52

TOZZI PAOLO 45

STEFANUCCI SOFIA 36

DAMIANI ANDREA 24

TEGLIA GIANLUCA 22

ANGELINI ALESSANDRA 18

CAPOTOSTI PIERO 15

MARCHESI ALESSANDRO 15

ROSSI GIANFRANCO 15

BITTI VITTORIO 14

CASCIOLA FABIO 14

DEMIRKIRAN SIDDIK 14

FIORETTI FEDERICA 13

ARGENTINI DANIELE 12

ANTONELLI FRANCESCO 10

PROPERZI BRUNO 10

BERNABEI MARIELLA 9

DELICATI ALICE 9

FOLIGNO SOPRATTUTTO

POTALIVO RAFFAELLO 89

PRESILLA LEONARDO 70

MANCINI STEFANIA 64

MONTEVERDI LUDOVICA 48

PIANCATELLI CESARE 42

MAZZONI SANDRO 40

ALESSANDRI MONICA 35

FERRATA ANDREA 32

GERANI LUCIANO 31

ROSSI GIULIANO 30

CUCCIARELLI GIANGUIDO 26

CEI VALERIO 21

DONATI MIRKO 18

BATTISTINI IVO 15

CIPOLLONI CLAUDIA 14

MARSILI FRANCESCA 11

SANTINI FRANCESCO 11

SEGATORI MASSIMO 11

PATTOXFOLIGNO

SILVESTRI FRANCESCO 291

FRIGERI MARIA 290

MAZZOCCHIO GIAN LUCA 225

MORLUPO PAOLA 168

SILVERI LORENZO 148

FANTAUZZI LISA 133

DONATI GIANLUCA 110

ERCOLANI PAOLO 99

BERRETTONI ALESSANDRO 81

GUGLIELMI NADIA 74

CALABRESE DANILO 65

PAOLINI SABRINA 62

BERTI PIRAS FEDERICO 59

PANSOLINI ARIANNA 55

ROSI NAZZARENO 49

COCCOLI TULLIO 38

DONATI IVANA 36

FAGOTTI MARCO 36

FOLIGNO IN COMUNE

ANTONELLI SABINA 232

FALASCA VINCENZO 188

MINGARELLI STEFANO 155

MATTIOLI DIEGO 133

MINELLI SUSANNA 118

BUCCIARELLI MICHELA 100

GRAZIOSI ELIO 97

BARTOLI MATTEO 62

TONI GIANFRANCO 59

DAMIANI MARIA PIA 50

MONARCA LORENZO 48

CIANCALEONI ELISA 45

OULAD TAHAR HANANE 37

PUCCINI MICHELE 35

CASCIOLA VANESSA 30

LORENZETTI IVANA 29

MATTIUZZO MICHELA 29

SOW MODOU 23

PARTITO DEMOCRATICO

SIGISMONDI ELIA 566

BARBETTI RITA 443

MINELLI CLAUDIA 317

PATRIARCHI GIOVANNI 294

DI ARCANGELO O ARCANGELI ROBERTO 231

RIOMMI ALESSANDRO 222

BORSCIA ALESSANDRO 183

FRANQUILLO MAURA 170

MARIANI SERIANA 170

MASCIONI KATIA 128

MOLLAIOLI ANNA RITA 128

SCHOEN ANDREA 124

MATARAZZI MICHELA 122

FOGLIETTA LUCA 120

LAZZARONI ALESSANDRA 106

PORZI STEFANO 102

GUIDONI MARCO 83

CAPODIMONTI MASSIMO 80

FOLIGNO 20/30

GAMMAROTA MARIO 195

FELIZIANI TOMMASO 163

AZZARELLI GIORGIA 159

PICCIONI EMANUELE 147

PROSPERI ROBERTA 133

CARLOTTI LEONARDO 125

TIBERI SARA 113

PALINI VALERIO 105

CHIOCCHI VALENTINA 101

BICERNA GIACOMO 91

BELLUCCI EMANUELE 78

MASSI DARIA VIRGINIA 77

ONORI LUCIA 57

TORO STEFANO 47

CORAZZI ORNELLA 44

FERRI VALENTINA 33

COREA TERESA 30

VALENTINI VERONICA 22

MOVIMENTO 5 STELLE

MAROTTA ROSANGELA 105

PICHELLI ANDREA 105

OLIVIERI ALESSANDRA 88

ORTOLANI LEONELLO 70

PUCCI SERGIO 53

BASTIOLI THOMAS 48

CENERI ORIETTA 46

SATTA ANGELA 38

BATORI SIMONE 33

ROMOLO FABIO 30

RINALDI LEONARDO 29

GENTILI SIMONE 28

FOGLIETTA DANIEL 26

NUTI GIONATA 25

ANTONELLI ANTONELLA 23

GIULIANI MAURA 17

MARINI ROSINA 15

MONDI GIANNI 15

PROGETTO FOLIGNO

TAMBURO LAURA 101

MELELLI EMANUELE 57

TOMASSINI PIER LUIGI 50

MARCELLI RITA 32

CHECCACCI ALESSANDRO 30

BERTI PIER PAOLA 28

CIANCALEONI ELGA 21

COSCIA ALBERTO 20

TIBURZI PIETRO 17

OLIVIERI LUCIA 14

BERRETTONI DOMENICO 13

PETRINI MARINO 13

OLIVIERI SILVIA 11

BELLANI FRANCESCO 7

GUBBINI DONATELLA 6

CAVATERRA MAURO 5

BELLOCO ANNA 3

LINI MARIA PAOLA 3

PIÙ IN ALTO

SCHIAREA LORENZO 192

BALDONI LUCA 189

TORTOLINI ENRICO 139

PICCINI FLORA 114

DI VORA SILVANA 112

D’AMBROSIO LUCA 104

RICCIONI ANGELO 97

GAMMAIDONI LUCA 41

TOMASSONI SILVIA 38

ZAMPROTTA TIZIANA 38

GUBBINI MARCO 34

CESARINI PAOLO 26

NARDONI ELENA 17

DUCCI ANDREA 15

GREGORI GABRIELE 13

GUIDOBALDI GIANLUCA 13

COSTARELLI GIULIA 10

MONTINO DOMENICO 9

LEGA SALVINI

BARILI DECIO 449

POLLI RICCARDO 304

GIULIANI MICHELA 294

CETORELLI AGOSTINO 265

LINI DOMENICO 265

BAGATTI FEDERICA 209

ARCANGELI PAOLO ERNESTO 203

BORTOLETTI MICHELE 184

GALLI PAOLO 178

LUCANGELI CATERINA 173

DE FELICIS MARCO 137

BETTI BARBARA 132

COLLARINI LUCIANA 125

MALARIDOTTO MAURO 122

MOSTARDA NATALIE 118

ELEUTERI GIAMPAOLO 109

ALLEGRETTI GIUSEPPE 106

AZZARELLI ALESSANDRA 54

FORZA ITALIA

MELONI RICCARDO 356

CECCUCCI IVANO 230

FLAGIELLO DANIELA 139

DI NICOLA BARBARA 77

MANCIA FRANCESCO MARIA 67

SABBATI EROS 66

BENFANTE ALESSANDRO 38

CESARI MARCO 36

PETRUCCIOLI AMANDA 24

TONI ROSSANA 22

CECCHETTO GIUSEPPE 19

CORRIDONI LORENZO MARIA 16

VENANZI DOMENICA 13

DE SANTIS ALESSANDRA 11

BRODOLONI DUILIO 10

NUCCI CRISTIANO 8

LIBERATI ANDREA 7

CASINI ROBERTA 6

FRATELLI D’ITALIA

CESARO MARCO 358

GALLIGARI GIUSEPPE 336

FILENA TIZIANA 184

MARCHESI GABRIELE 103

CAPEZZALI CLAUDIA 86

MAGRINI CARLA 76

ALESSANDRELLI PIERO 65

TEMPESTA ANNAMARIA 64

FOLIGNOLI SLVIA 62

TIBURZI BARBARA 61

MERCURI MAURO 58

CICIONI ANDREA 48

ALBANESI VALENTINA 41

TADDEI GIAN MARCO 32

MARIOTTI CESARE 26

LOMBARDO GIUSEPPE 25

MARIOTTI MARIA ALESSANDRA 24

REMOLI MARCO 24

