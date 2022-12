Ecco il Natale di Terni, magia e luci con installazioni sui palazzi | Stelle da guinness e luminarie - Tuttoggi

Terni si illuminerà di installazioni, stelle da guinness e tante scintillanti luci. Sarà, dunque, un Natale magico con giochi di luci ed acqua. Palazzo Spada e piazza Ridolfi saranno la porta del Natale. E’ da lì che inizierà il viaggio nel mondo incantato e misterioso di Santa Claus.

Tutti gli eventi del Natale verranno presentati martedì 6 dicembre alle 11 nella sala consiliare di palazzo Spada. Parteciperanno il sindaco Leonardo Latini, l’assessore agli eventi e alle iniziative natalizie Stefano Fatale, l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, l’assessore al turismo Elena Proietti, l’assessore alle antiche municipalità Cristiano Ceccotti, gli organizzatori, la Fondazione Carit, i rappresentanti del Sii, di FarmaciaTerni e di Umbria Energy.

Piazza Europa ospiterà un albero luminoso da mille e una notte ricco di luci. Spostandosi in piazza San Francesco verrà installata una grande stella cometa in attesa della sera dell’Immacolata Concezione quando a Miranda si accenderà la stella cometa più grande del mondo che illuminerà il Natale di Terni.L’immensa stella è visibile da tutta la “conca Ternana” con i suoi 5 ettari di superficie, 105 metri di diametro e 350 metri di coda, per una superficie complessiva occupata di 30.000 metri quadrati.L’intero centro storico verrà illuminato con aree tematiche un percorso di luci di artisti, proiezioni, luminarie e melodie natalizie.

Suggestive proiezioni trasformeranno le facciate dei palazzi storici della città, in quadri di luci e colori. Le scenografie sia statiche che dinamiche, creeranno uno spettacolo unico da non perdere che si potrà ammirare tutte le sere fino al 6 gennaio. Non mancheranno, dunque, giochi di luci e colori che daranno vita ad una scenografia irreale, creata dalle molteplici proiezioni e dalla caduta di stelle.

Si potranno vedere il villaggio polare, fare una passeggiata tra le casette del mercatino allestito all’ex foresteria e acquistare qualche regalo da mettere sotto l’albero.

Gli addobbi, le luci e l’innovazione saranno il filo conduttore del Natale ternano. Come per magia verranno illuminate tutte le vie e piazze del centro di Terni. Anche le sponde del fiume sui ponti Carrara e Romano si animeranno per il Natale. Piazza Solferino ospiterà la casa di Babbo Natale in cui i bambini potranno portare la loro letterina.

Non mancherà la musica in sottofondo con melodie natalizie. Mostre della Natività e in alcune vetrine dei negozi di Terni verranno esposti presepi artigianali e artistici.

“Sarà un Natale davvero spettacolare – spiega Andrea Barbarossa di Eventi.com che si è aggiudicato il bando – e pieno di luci e magico. In questa edizione abbiamo pensato anche a vie e piazze che venivano allestite solo dai commercianti. Le comete da guinness, le installazioni luminose proiettate sui palazzi storici della città saranno il fiore all’occhiello di questo Natale che riserva ai visitatori e ai cittadini tantissime novità ed innovazioni. Voglio dare appuntamenti a tutti l’8 dicembre per l’inaugurazione”.

Per info: sito internet natalediterni.it oppure sulle pagine social di facebook e instagram natalediterni.