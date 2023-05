E45, prorogato fino a lunedì divieto di transito a mezzi pesanti tra Sansepolcro e Ravenna - Tuttoggi.info

Continua l'emergenza maltempo, i mezzi pesanti in transito sulla E45 (in direzione nord) sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 verso Arezzo/A1

Sulla E45 è stato prorogato fino alle 12 di lunedì 22 maggio il divieto di transito ai mezzi pesanti tra Sansepolcro (AR) e Ravenna, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì-Cesena.

In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti in transito sulla E45 – in direzione nord – sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 proprio verso Arezzo/A1.