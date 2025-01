E45, lavori su cavalcavia | Svincolo di Casalina chiude tre giorni in direzione Perugia - Tuttoggi.info

Nuovi lavori di riqualificazione lungo la E45, con Anas che ha avviato interventi di manutenzione per il risanamento strutturale di 20 cavalcavia.

Da martedì 14 gennaio, sarà interessato proprio un cavalcavia dello svincolo di Casalina (Deruta). Per consentire il montaggio dei ponteggi sospesi, fino a venerdì 17 gennaio sarà necessaria la chiusura di una carreggiata con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

Lo svincolo di Casalina, invece, sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia.

Il montaggio di questa tipologia di ponteggi consentirà di eseguire gran parte dei lavori senza limitazioni al transito sulla E45. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento delle spalle, il rinforzo dell’impalcato e l’ammodernamento delle barriere laterali, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e la durata delle opere nel tempo.