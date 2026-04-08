E45, lavori notturni per sostituzione spartitraffico a Balanzano | Date e modifiche al traffico - Tuttoggi.info

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E45, lavori notturni per sostituzione spartitraffico a Balanzano | Date e modifiche al traffico

Redazione

E45, lavori notturni per sostituzione spartitraffico a Balanzano | Date e modifiche al traffico

Mer, 08/04/2026 - 12:54

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Sulla E45 proseguono le attività per la sostituzione dello spartitraffico centrale (new jersey) nell’ambito del programma di riqualificazione della superstrada. A completamento dei lavori eseguiti in un tratto in località Balanzano (Perugia) devono essere svolti gli interventi di risanamento del piano viabile.

Per contenere i disagi al traffico, gli interventi si svolgeranno prevalentemente in orario notturno. Nel dettaglio:

  • dalle 21 di venerdì 10 alle 15 di sabato 11 aprile, sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà chiusa la rampa di immissione sulla E45 in direzione Roma per il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle. In alternativa, sarà possibile immettersi in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Ponte San Giovanni.
  • A seguire, dalle 21 alle 6 di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile sarà chiusa la carreggiata in direzione Cesena. Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale (via del Commercio) con uscita obbligatoria allo svincolo di Montebello e rientro allo svincolo di Ponte San Giovanni.
  • Infine, dalle 21 di venerdì 17 alle 15 di sabato 18 aprile il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

I lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale proseguono nel tratto adiacente, verso sud. Gli interventi prevedono la demolizione del vecchio spartitraffico centrale e la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas) alta 1,20 metri, in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e nel caso di due urti in rapida successione, innalzando i livelli di sicurezza dell’infrastruttura.

Lungo il tratto umbro della E45 Anas ha ultimato la sostituzione della barriera centrale su circa 75 chilometri di tracciato, pari al 50% del totale.

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