E45, frontale in tratto a doppio senso di marcia | Due ferite, una estratta dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto tra le uscite di Promano e Città di Castello sud, superstrada ancora chiusa in entrambi i sensi

Brutto frontale tra due auto, intorno alle 17.45 di oggi (10 aprile), lungo la E45, per l’ennesima volta in un tratto a doppio senso di marcia causa lavori.

Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Promano e Città di Castello sud, con entrambe le conducenti rimaste delle vetture rimaste ferite. Una di loro è stata estratta dall’abitacolo con l’ausilio del divaricatore dei vigili del fuoco e consegnata subito alle cure del 118.

Sul posto è presente anche la Polizia stradale e anche una seconda ambulanza. Al momento la E45 è chiusa in entrambi i sensi di marcia con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano. Ovviamente immensi i disagi per il traffico, con alcuni automobilisti in coda per oltre un’ora.