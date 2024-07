E45, dopo 18 mesi riapre al traffico il nuovo cavalcavia di Promano - Tuttoggi.info

Ad oltre un anno dalla chiusura (18 mesi per la precisione), Anas ha finalmente riaperto al traffico il nuovo cavalcavia sulla E45 a Promano, danneggiato nel gennaio 2023 da un mezzo pesante fuori sagoma e successivamente demolito nell’aprile dello stesso anno.

Dopo le operazioni – a maggio scorso – per il varo del nuovo impalcato in acciaio, lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate, è stato anche eseguito il getto della soletta in calcestruzzo e realizzate barriere laterali e nuova pavimentazione.

Stamattina (23 luglio) è stato emesso il certificato di collaudo statico che ha di fatto consentito la riapertura al traffico del cavalcavia nel pieno rispetto del cronoprogramma.