E45, da martedì a sabato chiuso lo svincolo di Pantalla - Tuttoggi

Per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato lungo la E45, da martedì 20 a sabato 24 ottobre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Pantalla/Collazzone, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena.

In alternativa è consigliata lo svincolo precedente (Fratta Todina). Il transito lungo la direttrice in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

La E45 è interessata da lavori di risanamento profondo della pavimentazione nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.