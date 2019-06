E45, da lunedì cantiere tra Collestrada e Ponte Felcino: i tempi

share

Da lunedì 8 luglio cantiere sulla E45, per il rifacimento del piano stradale su un nuovo tratto tra Collestrada e Ponte Felcino, a Perugia.

Prima dell’avvio del cantiere, annuncia Anas, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio saranno eseguiti alcuni interventi preliminari che consistono nel ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori.

Per consentire le attività sarà istituito lo scambio di carreggiata con transito consentito a doppio senso di marcia. Inoltre, dalle 22 di mercoledì 3 alle 22 di giovedì 4 luglio saranno chiusi gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa i veicoli proveniente da Valfabbrica/Ancona e diretti sulla E45 verso Cesena potranno immettersi in direzione Roma, uscire alla svincolo di Collestrada e rientrare in direzione Cesena; i veicoli provenienti dalla E45 e diretti ad Ancona povranno proseguire verso Cesena, uscire allo svincolo di Ponte Valleceppi e reimmettersi in direzione Roma; dalle 22 di giovedì 4 alle 22 di venerdì 5 luglio saranno invece chiusi gli svincoli di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, sempre in direzione Cesena.

A seguire, da lunedì 8 luglio sarà avviato il cantiere per il risanamento profondo. Per consentire i lavori sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona saranno chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

I lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) sono inseriti nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

