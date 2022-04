E45, auto "vola" nella corsia opposta e ne centra un'altra | Un morto e 2 feriti - Tuttoggi

Il terribile scontro è avvenuto tra Sansepolcro Nord e la Madonnuccia (Pieve Santo Stefano), i due occupanti dell'altra vettura sono finiti entrambi in ospedale

Ennesima tragedia, oggi pomeriggio (sabato 9 aprile), sulla E45, dove si è verificato un incidente mortale tra Sansepolcro Nord e la Madonnuccia (Pieve Santo Stefano).

Intorno alle 15.30 una Opel diretta verso nord, urtando la barriera new jersey, è letteralmente volata invadendo la corsia opposta in direzione sud, impattando con una Peugeot. Il conducente della Opel, un 79enne di Pieve Santo Stefano, sarebbe deceduto sul colpo.

I due occupanti dell’altra auto (sarebbero entrambi 47enni umbri), estratti dal mezzo dai vigili del fuco di Sansepolcro con divaricatori e cesoie, sono finiti in ospedale: la donna è stata trasportata in elisoccorso (atterrato in superstrada) al Careggi di Firenze e l’uomo con lei è stato affidato ad un’ambulanza diretta verso la struttura di Siena.

La E45, nel tratto interessato dall’incidente, alle ore 17.30 era ancora chiusa al traffico con deviazioni sulla viabilità provinciale. Sul posto ci sono anche Anas e Polizia stradale.