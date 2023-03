E’ realtà “Il Giro di Todi” ciclo-pedonale, al via la Gara per 250mila euro di lavori

A gara il progetto esecutivo del valore di 250 mila euro. I lavori riguarderanno per ora il tratto da Porta Perugina a Porta Orvietana

E’ stato approvato martedì scorso in Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale “Il Giro di Todi”, un intervento da 250 mila euro, di cui 200 mila finanziato dalla Regione dell’Umbria a valere sulla misura 7.5.1 del PSR e i restanti 50 mila a carico del bilancio comunale, che potrà così essere avviato a gara per l’affidamento dei lavori.

L’opera pubblica è localizzato lungo un tratto della circonvallazione urbana che va da Porta Perugina a Porta Orvietana. Il progetto prevede l’esecuzione di un percorso pedonale realizzato sull’attuale sede stradale, ove non già presente il marciapiede, che verrà in ogni caso allargato e uniformato. Il percorso avrà una larghezza minima di 1,5 metri e sarà rialzato di circa 7 centimetri rispetto alla carreggiata veicolare che resterà, come è già attualmente, a senso unico, con una larghezza variabile dai 3,5 ai 5 metri.