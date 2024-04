"E' possibile rivedere la tassazione sui cittadini": a Orvieto un bilancio consuntivo con 3,5 milioni di avanzo - Tuttoggi.info

"Nel 2019, al momento del nostro insediamento, abbiamo ereditato un bilancio con ancora oltre 3,5 milioni di euro di disavanzo".

“Con un bilancio sano e senza vincoli sarà possibile, a partire dalla manovra del 2025, intervenire gradualmente per rivedere la tassazione sui cittadini”.

A dichiararlo, in una nota, il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, annunciando l’approvazione in Giunta del bilancio consuntivo, “con cui abbiamo realmente e definitivamente azzerato il disavanzo del Comune”. A giugno 2024, però, si terranno le elezioni amministrative: dai cittadini dipenderà la rielezione del sindaco e l’attuazione del suo progetto.

Il bilancio consuntivo del 2023 chiuso con 3,5 milioni di euro di avanzo

“Grazie a una gestione virtuosa del bilancio e agli effetti della positiva e definitiva conclusione del contenzioso con la Bnl sui contratti swap, il consuntivo del 2023 è stato chiuso con 3,5 milioni di euro di avanzo”, spiega Roberta Tardani.

“Nel 2019, al momento del nostro insediamento, abbiamo ereditato un bilancio con ancora oltre 3,5 milioni di euro di disavanzo, nonostante la sbandierata uscita dal predissesto, che non aveva affatto cancellato il debito. Con questo fardello abbiamo dovuto fare i conti in questi cinque anni, ma grazie a un lavoro attento ed efficace abbiamo dimostrato che era possibile rientrare dal disavanzo senza immobilizzare la città, investendo, anzi, sulle manutenzioni che erano completamente ferme, sui lavori pubblici che erano bloccati, sulla cultura e sul turismo con la tassa di soggiorno, che solo in questi anni è stata utilizzata veramente come tassa di scopo per le politiche turistiche e culturali”.

Tardani: “Con le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio potranno essere realizzati sin da subito gli interventi programmati sulle scuole e sugli impianti sportivi“

“La chiusura positiva della vicenda degli swap, che è frutto di un’azione fortemente voluta nel 2011 dall’allora Giunta Concina e dall’assessore Maurizio Romiti, oggi non solo ha confermato che quella era stata una scelta giusta, ma ha consentito di liberare risorse importanti che erano state accantonate per far fronte a una eventuale pronuncia negativa”.

“Con le risorse derivanti dall’avanzo di bilancio potranno essere realizzati sin da subito gli interventi programmati sulle scuole, a partire dal rifacimento della copertura della Secondaria di primo grado “Ippolito Scalza” di Ciconia, e sugli impianti sportivi, dalla piscina al complesso dello stadio ‘Luigi Muzi'”.