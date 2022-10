“E’ pericoloso”, 22enne non potrà frequentare locali pubblici nel centro di Orvieto

Il provvedimento di divieto, richiesto alla competente autorità e firmato dal Questore di Terni, dr. Bruno Failla, non permetterà al suo destinatario la frequentazione di tutti i locali pubblici ubicati nel centro storico di Orvieto per il periodo di un anno; nello stesso periodo, il giovane non potrà neanche stazionare nelle immediate vicinanze di tali locali.