E’ nato il Roma Club Ternani Romanisti, intitolato ad Angelo Nulli

Conta già 400 iscritti e punta a diventare il primo in Umbria | La prima iniziativa al Circolo CSI Diego Bianchina

E’ nato il Roma Club Ternani Romamisti – Brigata Angelo Nulli’. Si tratta del primo in città, con sede presso il Circolo CSI Diego Bianchina, in via Narni zona Polymer a Terni. E punta a diventare – è l’obiettivo dei promotori – il più importante Club As Roma dell’Umbria.

L’idea del club nasce da un gruppo Facebook creato nel 2010 per riunire tutti i ternani che hanno in comune la fede giallorossa. Un gruppo – che ad oggi conta quasi 400 iscritti – dove scambiare opinioni sulla squadra, sulle partite e a volte anche darsi appuntamento per andare a vedere la nostra Roma allo stadio Olimpico o in trasferta.