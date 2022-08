E’ morto Oreste Fienauri, imprenditore, sportivo, amico

La gestione della Casina dell'Ippocastano alla sala giochi ritrovo di tanti giovani, l'impegno con l'Avis e la Corsa dei Vaporetti

E’ morto a 84 anni Oreste Fienauri, un pezzo di storia di Spoleto. In tanti, in queste ore, ricordano l’imprenditore, lo sportivo, il protagonista di tante iniziative nel mondo dell’associazionismo. Ma soprattutto, ricordano l’amico.

Dopo la scuola Oreste aveva iniziato a lavorare nell’Asem, l’azienda elettrica municipalizzata. Ma la sua passione l’aveva rivolta alla Casina dell’Ippocastano, locale che aveva preso in gestione. E in via Porta Fuga aveva aperto la prima sala giochi di Spoleto, ritrovo per tanti giovani.