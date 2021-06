E’ morto Luciano Campani, Cgil in lutto

Operaio della Perugina e dirigente della Flai, era segretario della Lega SPI Cgil di Perugia, Corciano, e Torgiano

Cgil in lutto per la morte di Luciano Campani, segretario della Lega SPI Cgil di Perugia, Corciano, Torgiano.

La Cgil lo ricorda come un suo grande dirigente. Operaio della Perugina, da giovanissimo eletto delegato delle spedizioni, poi negli anni successivi dirigente della Flai regionale, dove costruisce il sindacato degli alimentaristi nel nostro territorio, ricoprendo anche altri incarichi in Cgil. In seguito viene eletto segretario della Lega SPI di Perugia, il più grande sindacato pensionati del territorio.

“Un dirigente, un compagno – scrive il sindacato – che non ha mai mollato, sino all’ultimo giorno si è impegnato a dare impulso al suo, al nostro sindacato, con l’apertura pochi giorni fa della nuova sede di Ponte San Giovanni. Ha dato a tutti noi una grande lezione di generosità e di umanità! Nello stringerci con affetto a sua moglie Oriana, che lo ha seguito fino all’ultimo minuto, e abbracciando i suoi figli Simone e Fabrizio, la Cgil a tutti i livelli si impegna a custodire i valori di Luciano e a portarne avanti l’impegno”.

I funerali di Luciano Campani si terranno lunedì.