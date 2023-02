E’ morto Lanfranco Cesari, giornalisti in lutto

Cronista e scrittore, si era appassionato negli ultimi anni alla storia locale

Giornalisti in lutto per la morte di Lanfranco Cesari, scrittore e giornalista, collaboratore e corrispondente di varie testate nazionali, tra cui Il Messaggero. Poi si era appassionato in particolare alla storia locale.

Una scomparsa che è stata accolta con cordoglio dalla comunità locale e dal mondo dell’informazione, Anche il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria si unisce al cordoglio per la morte di Cesari e partecipa al dolore della famiglia e dei tanti amici e colleghi di Foligno. Il presidente Mino Lorusso ricorda la vivace e poliedrica figura professionale di Lanfranco Cesari: “Giornalista di classe, scrittore, cultore e cronista della storia locale folignate, musicologo. Collaboratore di testate nazionali e locali. Animatore negli anni a cavallo tra il ‘50 e il ‘60, a Foligno, delle prime mostre nazionali di satira e cofondatore negli anni ‘80 del premio nazionale Humourfest”.