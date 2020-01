E' morto il ciclista di Corciano investito da una moto - Tuttoggi

E’ morto il ciclista di 62 anni investito nel tardo pomeriggio di giovedì da una motocicletta ad Ellera in via Gramsci. L’uomo, residente in una frazione di Corciano, era stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto con il centauro.

Le cure dei medici non sono bastata a salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate, soprattutto alla testa.

Le condizioni dell’uomo erano subito apparse disperate. In ospedale era finito anche il motociclista, caduto anche lui rovinosamente sull’asfalto, procurandosi però ferite più lievi.

L’incidente mortale è stato rilevato dalla polizia municipale di Corciano.