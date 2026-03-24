 E' morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Nel 2019 i 60 anni di carriera al Morlacchi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

E’ morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Nel 2019 i 60 anni di carriera al Morlacchi

Redazione

E’ morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Nel 2019 i 60 anni di carriera al Morlacchi

E' morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo Gino Paoli. Lo ha annunciato la famiglia in una nota
Mar, 24/03/2026 - 14:09

Condividi su:

E’ morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo Gino Paoli. Lo ha annunciato la famiglia in una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Sarebbe deceduto nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata. Il cantautore era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e aveva 91 anni.

Rende omaggio al raffinato cantautore anche Umbria Jazz: “Addio a Gino Paoli un artista che con oltre sessant’anni di carriera ha fatto da colonna sonora alle vicende pubbliche e private della società, del costume, della storia del nostro paese”. Negli ultimi anni Paoli ha frequentato i palcoscenici di Umbria Jazz, sia a Perugia in estate che ad Orvieto in inverno.

Paoli ha dato un contributo decisivo all’evoluzione della canzone italiana. I suoi legami con l’Umbria riguardano la sua partecipazione all’Umbria Jazz: il 13 luglio 2019, infatti, ha celebrato i 60 anni di carriera con un grande concerto-evento durante la manifestazione al Teatro Morlacchi di Perugia accompagnato dall’Orchestra da Camera di Perugia e da jazzisti come Roberto Gatto e Danilo Rea. Dal titolo “Una lunga storia”.

Le sue canzoni, “La gatta”, “Il cielo in una stanza”, “Senza fine”, “Sapore di mare” hanno segnato un’epoca musicale. Noto il sodalizio artistico con Ornella Vanoni, durato tutta la vita.

Credit della foto: Wikipedia

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Visioninmusica, a Terni il Frank Gambale Natural High Trio

Perugia

Dentro la mostra “Giotto e San Francesco”: la Madonna col Bambino

Terni

Furto di gasolio, spaccio e guida in stato d’ebbrezza: 7 deferiti

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

E’ morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Nel 2019 i 60 anni di carriera al Morlacchi

Star Bene

Allarme superbatteri e sepsi, a Venezia esperti a confronto su terapie del futuro

Star Bene

Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

Perugia

In auto con mazza da baseball e coltelli, denunciato un 41enne

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!