E' morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Nel 2019 i 60 anni di carriera al Morlacchi - Tuttoggi.info

E’ morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo Gino Paoli. Lo ha annunciato la famiglia in una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Sarebbe deceduto nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata. Il cantautore era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e aveva 91 anni.

Rende omaggio al raffinato cantautore anche Umbria Jazz: “Addio a Gino Paoli un artista che con oltre sessant’anni di carriera ha fatto da colonna sonora alle vicende pubbliche e private della società, del costume, della storia del nostro paese”. Negli ultimi anni Paoli ha frequentato i palcoscenici di Umbria Jazz, sia a Perugia in estate che ad Orvieto in inverno.

Paoli ha dato un contributo decisivo all’evoluzione della canzone italiana. I suoi legami con l’Umbria riguardano la sua partecipazione all’Umbria Jazz: il 13 luglio 2019, infatti, ha celebrato i 60 anni di carriera con un grande concerto-evento durante la manifestazione al Teatro Morlacchi di Perugia accompagnato dall’Orchestra da Camera di Perugia e da jazzisti come Roberto Gatto e Danilo Rea. Dal titolo “Una lunga storia”.

Le sue canzoni, “La gatta”, “Il cielo in una stanza”, “Senza fine”, “Sapore di mare” hanno segnato un’epoca musicale. Noto il sodalizio artistico con Ornella Vanoni, durato tutta la vita.

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