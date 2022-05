E' attivo il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio dell'Umbria - Tuttoggi

Si tratta del nuovo servizio gratuito dell'Ente camerale per capire il posizionamento effettivo digitale delle Imprese iscritte

Il sito web della mia azienda funziona? è visto? Piace? È utile? Perché non sono su Google? Posso ottimizzare la Seo del mio sito, così da posizionarlo in alto nei risultati dei motori di ricerca?

Sono alcune delle domande più frequenti che un imprenditore, oggi, si ponga, perché essere visibili nei motori di ricerca, sul web e nei canali social è ormai una priorità per ogni impresa, di qualunque settore economico e dimensione, sia per raggiungere i propri obiettivi di business, sia per rafforzare la propria immagine e credibilità.