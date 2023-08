È ancora Estate a Cascia, successo per Tuber Fest | Ora la Festa della birra - Tuttoggi.info

Dal 16 al 18 agosto in piazzale San Francesco street food, birre artigianali e tanto divertimento. 15 agosto concerto dell’Orchestra Talisman

Scommessa vinta con la prima edizione di Tuber Fest – Aestivum le notti del tartufo e della rosa di Cascia, l’evento promosso dall’amministrazione comunale, che ha permesso di valorizzare due simboli del territorio attraverso degustazioni, esposizioni e l’abbinamento a un ricco cartellone di eventi. Un evento realizzato con il contributo del Psr Umbria-Pal Valle Umbra e Sibillini 2014-2020 azione 19.2.1.07.

Molto apprezzati gli spettacoli di Giobbe Covatta e Tony Esposito con i Tammuriata Rock, ma anche le esibizioni degli artisti di strada e le iniziative per famiglie e bambini che hanno animato il borgo nelle due serate di sabato 12 e domenica 13 agosto.

“Era necessario apportare dei cambiamenti ai nostri eventi estivi – ha sottolineato il sindaco Mario De Carolis –, dando a essi un connotazione più leggera e rivolgendoci in particolare ai giovani. Volevamo infatti mantenere sempre alto l’entusiasmo, il coinvolgimento di tutti e il livello delle iniziative: lo abbiamo fatto cercando di dare un taglio nuovo e più moderno alle manifestazioni e dando una maggiore offerta ai bambini e ai ragazzi”. “Quest’anno – ha fatto sapere Marco Emili, vicesindaco con deleghe a eventi e turismo – siamo tornati a registrare una buona stagione estiva dal punto di vista turistico e adesso siamo nel clou del nostro cartellone di eventi. Gli appuntamenti di agosto sono particolarmente vissuti dalla nostra comunità: siamo abituati a vivere in questo clima turistico e ciò ci porta a essere particolarmente ospitali e accoglienti”.

Tuber Fest è stato inserito nel cartellone di eventi Estate a Cascia che prosegue, dopo lo spettacolo comico di Valentina Persia (in programma lunedì 14 agosto), martedì 15 agosto con il concerto dell’Orchestra Talisman alle 21 in piazzale San Francesco. L’evento proporrà intrattenimento musicale attraversando vari stili e uno spettacolo all’insegna di vivacità e allegria. Poi, da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto, sarà tempo della Festa della birra in piazzale San Francesco. Qui sarà infatti allestito il punto ristoro, aperto dalle 19.30, con street food e una selezione di birre artigianali, e dalle 21 in poi è previsto ogni sera uno spettacolo. In particolare, mercoledì 16 ci sarà una serata a cura del Papeete tour con Aletdj che farà ballare e scatenare tutti i presenti; giovedì 17 sarà la volta di Dr. Why che propone un divertente quiz a squadre; venerdì 18, infine, di nuovo musica con il dj set by Mattia Zelli e lo schiuma party per grandi e piccini.

Dopo questo ricco calendario di appuntamenti, sabato 19 agosto ci sarà uno dei momenti più attesi, il Galà equestre Città di Cascia, con spettacolari esibizioni a cavallo dalle 21 al parcheggio di Porta orientale. Prenotazioni e informazioni: 0743.71401