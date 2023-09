Il 50enne non aveva un giustificato motivo per lasciare l'abitazione

E’ stato portato nel carcere di Capanne, come da provvedimento del magistrato di sorveglianza, il 50enne sorpreso fuori casa mentre era agli arresti domiciliari.

Un’uscita per la quale non aveva un giustificato motivo. Per questo il precedente provvedimento gli è stato revocato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Capanne.