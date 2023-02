Due studentesse dagli Usa a Terni nel nome di San Valentino - Tuttoggi

Il concorso è stato proposto in circa 280 scuole statunitensi dove si studia la lingua italiana, con l’obiettivo di diffondere la vera storia della tradizione del Valentine’s day.

La premiazione in occasione del concerto di Cristiana Pegoraro

“Le due studentesse e il docente che le accompagna – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli – sono state premiate nella serata del 14 febbraio, in occasione del concerto di Cristiana Pegoraro nella basilica di San Valentino, direttamente dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, e dalla stessa Cristiana Pegoraro, che, come noto, è stata la protagonista di quest’iniziativa”.



In questi giorni le studentesse hanno partecipato ad alcuni degli eventi per San Valentino nel centro della città, hanno visitato la Cascata delle Marmore e il lago di Piediluco, sono state ospiti del Liceo Angeloni dove hanno incontrato i loro coetanei. Krista Allen e Karen J. Gutierrez hanno avuto un incontro anche con una rappresentanza della Consulta dei Giovani di Terni e proseguiranno per tutta la settimana i loro tour alla scoperta del comprensorio.

Un festival dedicato a San Valentino a Ney York

“Si è trattato di una prima esperienza interessante – commenta l’assessore Cecconelli – perché ci ha consentito di iniziare a far conoscere la nostra tradizione e la nostra identità legate a San Valentino. Già dal prossimo anno abbiamo intenzione di dar vita a un vero e proprio festival dedicato a San Valentino a New York, con la Regione Umbria, in collaborazione con lo IACE, il consolato italiano e Cristiana Pegoraro”.