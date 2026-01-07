 Due stranieri accompagnati nei C.P.R. Tra i reati tentato omicidio e porto abusivo di armi - Tuttoggi.info
Due stranieri accompagnati nei C.P.R. Tra i reati tentato omicidio e porto abusivo di armi

La Polizia di Terni ha accompagnato in un CPR un cittadino cinese di 36 anni e un 24enne di nazionalità marocchina. Tra i reati contestati precedenti penali per tentato omicidio, lesioni aggravate, porto abusivo di armi, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e danneggiamento.
La Polizia di Terni ha eseguito il provvedimento di accompagnamento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri nei confronti di un cittadino cinese di 36 anni, scarcerato dalla Casa circondariale di Terni e gravato da precedenti penali per tentato omicidio, lesioni aggravate, porto abusivo di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

C.P.R. ed espulsione

L’uomo è stato regolarmente trasferito presso un C.P.R. nazionale, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità competente in attesa delle procedure di espulsione dal territorio nazionale. Sempre nell’ottica delle attività di controllo all’immigrazione irregolare, è stato arrestato sabato un 24enne di nazionalità marocchina nel centro storico cittadino per i reati di resistenza e danneggiamento, è stato anch’egli allontanato dalla provincia. Al termine dell’udienza di convalida, l’Ufficio Immigrazione ha condotto lo straniero presso un C.P.R. nazionale, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità competente in attesa delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

