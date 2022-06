Due Mondi, torna il ricco programma di La Mama Spoleto Open - Tuttoggi

A luglio La Mama porta al Festival dei due mondi “Slices of refreshed oranges” (al Cantiere Oberdan il 2 luglio alle 18.30 e 21.30) e “Come tutte le ragazze libere” (auditorium Madonna della Stella, 5 luglio ore 21.30 e 6 luglio ore 19.00). Il primo, opera di 30 minuti di cui è autrice e coreografa Silvia Giordano, è un estratto da “Refreshed oranges into the ocean”, spettacolo vincitore del premio “Theodor Rawyler 2021”: la narrazione intima di tre giovani donne nel delicato passaggio all’età adulta, con le danzatrici Rossella Amadori e Cristina Roggerini. “Come tutte le ragazze libere”, di Tanja Sljivar con la regia di Paola Rota, è un “tentativo di libertà in una piccola città”: protagoniste sette ragazze di tredici anni in una commedia sulla necessità di andarsene via per poter realizzare pienamente la propria sessualità, per prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita, tra cultura pop americana, Skype, Instagram e l’ambiente patriarcale di un piccolo centro.

La Mama Open Spoleto 2022 prosegue il suo sodalizio con il Festival dei Due Mondi portando in cartellone anche una mostra, una serie di dipinti del giovane artista Marco M. Lucano a.k.a. Gumbelly, dal titolo “Breaking In Space – Approximation” (al Cantiere Oberdan dal 24 giugno al 10 luglio).

Da non perdere “NAS MÃOS/Tra le mani”, performance in cui danza e ceramic design si uniscono con la sapiente coreografia di Afshin Varjavandi: diversi linguaggi per narrare un tempo in cui la Terra era un paradiso dove regnava la bellezza in una condizione di trascendenza, equilibrio e fluidità. Oggi esiste un ricordo di quella realtà, tutta l’arte che ci viene concessa, che abbiamo ‘tra le mani’ (8 luglio ore 21.30 e 9 luglio ore 18.30 al Cantiere Oberdan).

