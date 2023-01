Due lupi avvistati a Fontecchio, a due passi dal percorso ciclopedonale VIDEO - Tuttoggi

Ma non bisogna farsi prendere da facili allarmismi: il lupo, infatti, non è generalmente una minaccia per l’uomo, anzi, è un animale schivo che in presenza di una persona solitamente fugge via. Va inoltre sottolineato che nella zona del recente avvistamento non sono stati registrati nemmeno attacchi a bestiame né incursioni indesiderate.

Non è la prima volta, anche se si tratta di episodi davvero rari, che ai margini di Città di Castello vengono avvistati lupi o segnali della loro presenza. A poca distanza proprio da via delle Terme, ad esempio, lungo la strada bianca spesso utilizzata da podisti e ciclisti che da Fontecchio va verso villa Pozio, erano stati ritrovati i resti di una carcassa di un daino di piccola taglia.

Altri avvistamenti, molto più vicini alle abitazioni, era stati fatti alla rotonda dell’ospedale di Città di Castello e nel piccolo agglomerato di Grumale. Situazioni sicuramente più al limite si sono registrate a Coldipozzo, quando un lupo ha perfino attaccato un cane, e a Umbertide, dove il branco si è accanito su un vitello di un allevamento.