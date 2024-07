Due incendi tra Terni e Narni, fiamme in una fattoria didattica | Foto - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Terni in azione a Poscargano per un incendio in un campo; a San Faustino interessata fattoria didattica

Vigili del fuoco in azione dal tardo pomeriggio di mercoledì per due incendi, a Terni e Narni, uno dei quali sta interessando alcuni spazi di una fattoria didattica.

In particolare il primo rogo si è sviluppato intorno alle 19,30 a Poscargano: in azione una squadra di pompieri composta da 5 persone, con 2 mezzi. L’incendio sta interessando un campo di grano e fortunatamente non minaccia abitazioni.

Il secondo si è sviluppato in località San Faustino nel comune di Narni e sta interessando 2 fienili di una fattoria didattica. Qui stanno intervenendo una squadra dei vigili del fuoco di Terni ed una di Amelia. In questo caso le operazioni sono un po più complesse dovute alla quantità di fieno accatastato e alla vicinanza del corpo principale della fattoria.