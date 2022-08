Dubbi su app e controlli, diffida alla Regione per bloccare la preapertura

Latini (Lac): sistema digitale mai provato prima, impossibile qualunque forma di controllo

Mentre i cacciatori umbri dibattono sulla preapertura per la sola tortora il 1° settembre, alla vigilia della Commissione che dovrà dare il via libera all’integrazione al Calendario venatorio, la Lac (Lega per l’abolizione della caccia) ha diffidato la Regione Umbria dal pubblicare sul Bollettino ufficiale nei prossimi giorni e ritirare immediatamente la delibera.

La diffida della Lac

“Nell’attuale drammatico contesto ambientale, con le Streptopelia turtur ancora in nidificazione (terminerà con l’indipendenza dei piccoli pronti alla migrazione a fine settembre!) – lamenta la delegata umbra della Lac, M. Patrizia Latini – ci chiediamo come sia possibile autorizzare una giornata di preapertura, non prevista nel Calendario venatorio pubblicato, contro uccelli di una sola specie dichiarata dall’Europa in declino, stremati, senza più molti habitat cancellati dalle fiamme e dalla siccità, per mero ‘divertimento’ con appostamenti consentiti dovunque, chiaramente vicino ai pochi campi con granaglie e corsi d’acqua quasi totalmente in secca”.