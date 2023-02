Droga per San Valentino, minorenne arrestato con un panetto di hashish

Uno dei ragazzi, in apparente stato di agitazione, ancor prima che i militari si avvicinassero si staccava dal gruppo avendo notato l’approssimarsi della macchina dei Carabinieri alle loro spalle e, con passo repentino, si è diretto verso una stradina secondaria nel tentativo di dileguarsi. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno quindi deciso di controllare il gruppo di giovani e, mentre uno dei Carabinieri procedeva alla loro identificazione, l’altro ha seguito il ragazzo che si stava allontanando. Quest’ultimo, accortosi di essere seguito, ha tentato di disfarsi fulmineamente di un oggetto in suo possesso, lanciandolo lontano da sé. La scena non è sfuggita ovviamente allo sguardo del militare dell’Arma che, dopo aver bloccato il giovane, ha recuperato quanto gettato: si trattava di un panetto di hashish, successivamente pesato e risultato essere di circa 77grammi. Il ragazzo è stato immediatamente identificato, venendone constatata la minore età.

Portato quindi in Caserma per gli adempimenti del caso, avvisati i suoi genitori, è stato sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, a seguito della quale veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, di 1grammo circa.

Per tali fatti, di concerto con la Procura dei Minori di Perugia, si procedeva all’arresto del minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto da quell’Autorità Giudiziaria competente, lo stesso è stato affidato ai suoi genitori e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della successiva udienza di convalida.

Nell’ambito del medesimo servizio sono state inoltre segnalate amministrativamente 3 persone ai sensi dell’art.75 d.p.r. 309/90 poiché trovate in possesso, rispettivamente, di 3grammi di hashish, di 1grammo circa di hashish e di 1grammo di marijuana. Tutta la sostanza recuperata è stata posta sotto sequestro.