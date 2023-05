Droga nella casa affittata per spacciare, tre arresti

Nell'abitazione a Monteluce i carabinieri hanno trovato oltre 2 etti e mezzo di eroina e 7mila euro in contanti

Droga nella casa affittata per spacciare a Monteluce, tre arresti. Si tratta di cittadini nigeriani, nei guai insieme a due connazionali denunciati dai carabinieri di Perugia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina.

Gli arrestati avevano preso in affitto un immobile nel quartiere di Monteluce, che utilizzavano come base per la cessione di stupefacenti. Il continuo viavai di persone ha però attirato l’attenzione dei residenti i quali hanno segnalato ai carabinieri i sospetti movimenti rilevati. Quanto ipotizzato ha trovato immediato riscontro, poiché già al primo servizio è stato visto entrare nel civico un giovane, già noto agli operanti per reati in materia di droga.

Il 25enne, appena uscito dal portone è stato bloccato e perquisito e trovato in possesso di un “sasso” di oltre 20 gr. di eroina che aveva appena acquistato. Avuto conferma della presenza di droga, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, all’interno del quale vi erano due uomini, entrambi 40enni e le loro compagne.

Le attività di ricerca condotte hanno consentito di rinvenire, all’interno di un armadio della camera da letto 245 gr. di eroina suddivisa in 9 ovuli e ulteriori 10 gr. in cucina.

Sequestrata inoltre sostanza da taglio, anch’essa trovata in una camera e oltre 7.000 euro in banconote di vario taglio.

Concluse le attività di perquisizione, i tre uomini sono stati associati al carcere di Perugia Capanne e le due donne, denunciate in stato di libertà.