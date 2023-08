Droga nel portafoglio fiutata dal cane della finanza

Segnato un passeggero appena sceso dall'aereo e un altro in attesa di un amico

La droga, in modifica quantità, la teneva nel portafoglio. Ma non è sfuggita ai cani della guardia di finanza, in servizio all’aeroporto di Perugia, mentre attraversava lo spazio doganale, appena atterrato dal volo da Catania.

Il giovane ha ammesso il possesso della droga, per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e avviato alla distruzione. E’ stato segnalato come assuntore all’autorità competente dai funzionari ADM e dai finanzieri.

Stessa segnalazione fatta per un altro giovane, che si trovava fuori dall’aeroporto, in attesa di un amico. Alla vista dei cani dei finanziari ha provato ad allontanarsi, ma l’animale lo ha puntato, facendo scoprire il possesso di droga.

(foto generica di archivio all’interno dello scalo umbro)