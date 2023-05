Droga nel pacchetto di sigarette e tirapugni, inseguiti e denunciati dai carabinieri

Un ivoriano e un tunisino fermati dopo che avevano tentato la fuga

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Perugia hanno denunciato due soggetti per detenzione di spaccio di sostante stupefacenti. Durante due distinti controlli, il primo avvenuto in via Campo di Marte e il secondo in via Manzoni, gli equipaggi li hanno fermati in quanto insospettiti dall’atteggiamento dei due che alla vista dei militari hanno subito cercato di dileguarsi.

Il primo, cittadino della Costa d’Avorio, classe 1998, a Perugia senza fissa dimora, non regolare sul territorio nazionale e già noto alla forze di polizia, celava all’interno di un pacchetto di sigarette tre dosi di eroina e 35 euro in banconote da 10 e 5 euro, che è il classico taglio che generalmente viene usato per pagare le dosi.

Il secondo soggetto controllato e denunciato è di origine tunisina, classe 1990, anch’egli già noto alle forze di polizia, nullafacente e senza fissa dimora, nascondeva all’interno di un marsupio 3.50 gr di hashish, una dose di cocaina e la somma di 160 euro suddiviso in banconote da 20, 50 e 5 euro.

L’uomo di origine tunisina è stato altresì denunciato per detenzioni di armi o oggetti atti ad offendere in quanto all’interno del marsupio aveva un tirapugni e un coltello a serramanico, il tutto sottoposto a sequestrato penale.