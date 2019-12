Droga ed esplosivi, giovane arrestato a San Gemini - Tuttoggi

L’intensificazione dei servizi preventivi sul territorio disposta in occasione delle festività natalizie dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita, nonché la detenzione, di artifici pirotecnici illegali, ha dato i suoi frutti. Nel corso del primo pomeriggio di ieri, a San Gemini (TR), durante un servizio di perlustrazione, i militari della locale Stazione hanno rivolto la propria attenzione verso un giovane, già noto per alcuni precedenti di polizia, che si aggirava in paese con fare sospetto. L’uomo girovagava con una busta della spesa, forse convinto di non destare l’attenzione, invece i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Alla richiesta di declinare le proprie generalità e di motivare la propria presenza in paese, il ragazzo, sorpreso e incapace a qualsiasi tipo di reazione, ha spontaneamente consegnato la busta ai militari: al suo interno 200 grammi di marijuana, contenuti in una busta di cellophane. Il controllo è proseguito presso la sua abitazione di residenza dove i militari hanno rinvenuto una vera e propria Santa Barbara: oltre ad ulteriori 65 grammi di marijuana, contenuta in barattoli, ben nascosti nella camera da letto del ragazzo vi erano 13 ordigni esplosivi, tipo bomba carta, del peso cadauno di 168 grammi, nonché 8 petardi del peso singolo di 54 grammi, tutti contenenti polvere nera (polvere pirica). Presso l’abitazione, erano custoditi anche 4 proiettili cal. 308 Winchester e la somma in denaro contante di 1960 euro, provento dell’attività di spaccio. Il giovane si è giustificato dichiarando di aver acquistato gli artifici pirotecnici in preparazione dell’imminente Capodanno.

Gli ordigni esplosivi, di fattura artigianale e privi di qualsiasi tipo di omologazione, dotati di altissima capacità esplodente e il cui solo maneggio rappresenta un importante fattore di rischio, dopo l’esame ed il campionamento eseguito dal personale artificiere antisabotaggio sono stati avviati ad immediata distruzione. La sostanza stupefacente, invece, è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e ristretto presso la casa circondariale di Sabbione, in attesta dell’udienza di convalida.