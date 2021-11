Droga e degrado, ancora controlli a Fontivegge

Sequestri di eroina e altre sostanze stupefacenti d a parte del nuovo Nucleo Decoro Urbano | Due automobilisti al volante senza patente

Droga e degrado, ancora controlli nella zona di Fontivegge da parte del nuovo Nucleo Decoro Urbano.

Gli operatori hanno sequestrato sostanze stupefacenti ad un soggetto proveniente da un comune limitrofo. Gli agenti si sono insospettiti quando hanno visto l’uomo, poi identificato come cittadino rumeno, accompagnato ad altri tre soggetti magrebini, noti all’ufficio per precedenti specifici relativi allo spaccio. All’interno del veicolo, sottoposto a perquisizione, venivano rinvenute sostanze stupefacenti poi sequestrate, mentre al soggetto è stata ritirata la patente di guida che sarà sottoposta successivamente a revisione.

Sequestro di eroina

Operato inoltre un ulteriore sequestro di eroina: in particolare, un soggetto di nazionalità nigeriana si apprestava a consumare la sostanza sotto i portici di via del Macello. L’uomo, proveniente da Sondrio, è stato condotto in questura per l’identificazione e contravvenzionato ai sensi del testo unico sugli stupefacenti.

Da Todi a Perugia per la droga

Durante i precedenti e quotidiani controlli nel quartiere di Fontivegge è stato denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino di nazionalità gambiana, proveniente da Todi, per violazione dell’ordine del questore di non far rientro nel Comune di Perugia. Il soggetto era giunto nel capoluogo per acquistare e consumare sostanze stupefacenti che sono state sequestrate.

Al volante senza patente

Dai controlli sui conducenti dei veicoli in via Canali sono emerse due violazioni per guida senza patente.

Il Nucleo, oltre all’attività di repressione, svolge anche compiti di Polizia di prossimità con il sostegno giornaliero alla cittadinanza, il recupero delle siringhe abbandonate e l’aiuto alle persone disagiate, contribuendo all’inserimento di queste ultime nella rete dei servizi sociali del Comune di Perugia.