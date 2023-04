Con la droga in discoteca, 22enne tradito dal video su Tik Tok | In auto 50 pasticche di Mdma - Tuttoggi.info

Un 22enne di Gubbio ha mostrato sul noto social un sacchetto di pasticche bianche prima di entrare nel locale, il giovane è stato poi riconosciuto dal buttafuori che ha chiamato i carabinieri

E’ stato tradito da un video su Tik Tok, dove prima di entrare in una nota discoteca di Riccione mostrava un sacchetto di inequivocabili pasticche bianche, aggiungendo al filmato la scritta “Stasera facciamo casino”.

La condivisione di quei pochi secondi sul web è costata cara ad un 22enne di Gubbio, il cui video (geolocalizzato proprio nella discoteca della Riviera) è stato visualizzato la sera stessa (tra sabato 22 e domenica 23 aprile) – per sua sfortuna – anche da uno dei buttafuori del locale. L’addetto alla sicurezza ha infatti riconosciuto il giovane della clip tra la folla della notte e ha chiamato subito i carabinieri.

Giunti sul posto i militari non hanno trovato nulla addosso all’eugubino ma la perquisizione nella sua auto ha permesso di rinvenire addirittura 50 pasticche di Mdma, metadone e qualche grammo di eroina. Il 22enne, difeso dall’avvocato Marco Lunedei di Rimini, che per lui ha chiesto il rito abbreviato, è stato processato per direttissima ieri mattina (24 aprile) con l’accusa di spaccio.

Nonostante il 22enne si sia difeso riferendo di aver acquistato lo stupefacente solo per uso personale, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma 5 volte alla settimana.