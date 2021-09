Droga, aveva troppi grammi di "fumo" in casa | Arrestato giovane di Assisi - Tuttoggi

Il giovane 26enne, aveva a casa tutto il necessario per il confezionamento e suddivisione in dosi della droga. Ritrovati 12 grammi di fumo

Nella giornata di giovedì 16 settembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi hanno arrestato un 26enne di origini albanesi, da anni residente a Petrignano d’Assisi, che a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dall’A.G. di Perugia, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 2 hashish, già suddivisi in dosi, nonché di tutto il materiale per il confezionamento e numerosi telefoni cellulari, utilizzati per gestire l’attività di vendita al dettaglio dello stupefacente.

Giudicato con rito per direttissima nella giornata di venerdì dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto, il giovane albanese è stato condannato, con patteggiamento, alla pena di otto mesi di reclusione, alla multa di 2mila euro, e gli è stato confiscato il denaro trovato durante la perquisizione, ritenuto provento dell’attività di spaccio.