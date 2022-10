Droga al Luna Park di Pian di Massiano, 2 giovani trovati con hashish e marijuana - Tuttoggi

Luna Park di Pian di Massiano, 2 giovani sorpresi dalla Polizia con hashish e marijuana. Identificate 77 persone

Dallo scorso 8 ottobre, presso l’area di Piazzale Umbria Jazz e Via Meazza, è stato installato il Luna Park che, come ogni anno, richiama numerosi visitatori da tutta la provincia. Per consentire ai cittadini di fruire dell’attrazione in tranquillità e sicurezza, prevenendo i fenomeni di illegalità o problematiche per l’ordine pubblico, il Questore di Perugia ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutta l’area.

Controlli presso minimetrò e Pala Barton

Il monitoraggio – che ha visto impegnato il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale – si è protratto nei turni serali e ha riguardato tutta la zona di Pian di Massiano, l’area del PalaBarton e le adiacenze del minimetrò.