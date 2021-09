Drammatico schianto contro albero, perde la vita Francesco Montanucci - Tuttoggi

Francesco Montanucci non ce l'ha fatta a superare le gravi ferite riportate dopo uno schianto fatale contro un albero nei pressi di Roma

Francesco Montanucci, ternano di 39 anni, ha perso la vita in seguito alle conseguenze di un drammatico incidente stradale.

Disposta autopsia

Dopo dopo 4 giorni di ricovero nell’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in codice rosso dopo essersi schiantato con l’auto contro un albero nei pressi di Colleferro, Francesco Montanucci non ce l’ha fatta a superare le gravi ferite riportate dopo lo schianto. Sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico dal magistrato di turno per capire l’esatta dinamica dello schianto.

Schianto mortale

Secondo quanto è stato possibile apprendere, Montanucci, nella mattina di venerdì 18 settembre, ha perso il controllo della propria vettura, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, finendo la sua corsa con uno schianto contro un albero.

Francesco è deceduto lunedì

Agli operatori del 118 prontamente giunti sul posto da subito le condizioni di Montanucci sono sembrate molto gravi ed è stato trasferito con codice rosso al “San Camillo”, dove è stato ricoverato con riserva di prognosi. Nella sera di lunedì 20 settembre il quadro clinico del paziente è risultato critico e il cuore del 39enne ha smesso di battere. I funerali saranno fissati appena sarà concluso l’esame autoptico.