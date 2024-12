Drammatico incidente mortale lungo la Flaminia, ciclista perde la vita - Tuttoggi.info

Un drammatico incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, lungo il tratto della Flaminia che collega Terni e Narni, all’altezza di Castel Chiaro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo di 77 anni, alla guida della sua auto, avrebbe travolto, tamponandolo, un ciclista che marciava in direzione Narni. Lo schianto ha disarcionato il ciclista, anche lui di 77 anni e residente a Narni, che è caduto rovinosamente a terra. Da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi e a niente sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita: al loro arrivo il ciclista era già privo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Illeso il conducente dell’auto che è stato trasferito al Pronto Soccorso in stato di shock.