Drammatico incidente in A1, gravissimo un ragazzo di Terni | Ferita anche una 18enne - Tuttoggi.info

Incidente in autostrada, coinvolti giovani ternani. Grave un ragazzo di 22 anni, ferita una ragazza di 18. Intervenuto elisoccorso Pegaso

Un drammatico incidente stradale si è verificato lo scorso sabato 15 giugno lungo l’A1, tra lo svincolo Valdarno e Incisa Reggello, Firenze. Secondo quanto è stato possibile apprendere, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente: l’auto sulla quale viaggiavano due ragazzi di Terni, uno di 22 anni e una giovane di 18 si sarebbe infatti schiantata da sola, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine. ad avere la peggio è stato il ragazzo trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso del “Careggi” con l’elicottero Pegaso, dove si trova attualmente ricoverato in Rianimazione con riserva di prognosi e in coma farmacologico. Trasportata a “La Gruccia” con codice arancione la ragazza di 18 anni per politraumi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e due equipaggi del 118, anche i Vigili del fuoco.

Francesco Filipponi, capogruppo del Pd, ha espresso vicinanza alle famiglie dei due ragazzi: “La nostra comunità si stringe alle vostre famiglie. Nelle prove più difficili nessuno deve sentirsi solo”.