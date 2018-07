Dramma a Norcia, uccide con un pugno coetaneo dopo una discussione

Una lite fuori da un pub si trasforma in dramma. Con un giovane di 33 anni morto dopo il trasferimento all’ospedale di Terni a causa di un violento pugno ed un suo coetaneo, C.S. le sue iniziali, finito in carcere per tentato omicidio (accusa che dopo la morte del ragazzo è destinata a cambiare).

La vittima, E.T. le sue iniziali, di Norcia, è stata subito trasferita prima a Spoleto, poi all’ospedale di Terni dove è arrivata con una gravissima emorragia cerebrale. Nonostante tutte le cure necessarie prestate dal personale sanitario, non c’è stato nulla da fare. Alle ore 17.34 è iniziato l’accertamento di morte cerebrale (sei ore, questo il tempo tecnico per confermare l’avvenuto decesso fanno sapere dal Santa Maria).

I fatti

Secondo quanto è stato possibile apprendere, la tragedia si è consumata alle prime ore di questa mattina, intorno alle 6.00, nei pressi di un noto locale di Norcia. Tutto sarebbe iniziato da un diverbio, presto sfociato nell’azione violenta di uno dei due giovani. All’improvviso è partito un pugno in piena faccia a E.T., che lo ha fatto crollare a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata dei soccorsi, allertati da alcune persone che avrebbero assistito alla scena. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Norcia che hanno tratto subito in arresto il presunto responsabile. Per il 33enne ferito è scattato il trasferimento in ospedale, dove però nel pomeriggio è deceduto.

Sgomento a Norcia

Grande lo sgomento a Norcia per quanto avvenuto. Il giovane E.T. era infatti molto conosciuto. Per anni aveva vissuto e lavorato in Inghilterra, poi nel periodo del terremoto del 2016 era tornato nella città di San Benedetto per aiutare la sua famiglia con la loro attività.

(aggiornato alle ore 19.30)

Ha collaborato Sara Fratepietro

Stampa