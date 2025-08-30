Dottor Contine verso le Marche, Michelini risponde a polemiche "Mistificazione realtà" - Tuttoggi.info

Botta e risposta politico attorno al futuro dell’ospedale tifernate, dopo la notizia della partenza del chirurgo Alessandro Contine verso le Marche, dove sarà primario dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Urbino.

Una scelta che Fratelli d’Italia ha bollato come “un danno enorme per il territorio”, accusando l’Amministrazione comunale di “silenzio assordante” e la Giunta regionale guidata da Vittoria Proietti di non aver saputo frenare la fuga di professionisti di eccellenza.

A replicare è stata la consigliera regionale del Pd Letizia Michelini, che ha accusato FdI di “mistificare la realtà” e di tentare di scaricare le proprie responsabilità: “La capacità di ribaltare la realtà della destra è senza pari, ma raggiunge livelli preoccupanti nell’Altotevere quando si parla di sanità. Il dottor Contine – ha spiegato – ha colto una legittima opportunità di crescita professionale, come accade a molti medici di valore, e non si è dato certo alla fuga per colpa dell’attuale governo regionale”.

Michelini ha infatti ricordato come il concorso da primario vinto da Contine sia stato bandito nel febbraio 2025, a pochi mesi dall’insediamento della nuova Giunta regionale, in un contesto “ereditato da scelte e carenze della passata legislatura”.

La consigliera dem ha poi invitato a spostare il confronto sul piano istituzionale e non polemico: “Trasformare un percorso individuale in un attacco politico significa fare disinformazione, e non rende un buon servizio ai cittadini, già provati da anni di difficoltà. I sindaci dell’Altotevere hanno convocato una Conferenza dei Sindaci, lo strumento più adeguato per discutere e condividere soluzioni. È da lì che dobbiamo ripartire”.

Michelini ha ribadito che la Giunta regionale “sta lavorando con impegno e continuità” attraverso il nuovo piano socio-sanitario, che prevede rafforzamento degli organici, riorganizzazione dei servizi e messa in sicurezza della rete ospedaliera anche a Città di Castello.