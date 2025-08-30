 Dottor Contine verso le Marche, Michelini risponde a polemiche "Mistificazione realtà" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dottor Contine verso le Marche, Michelini risponde a polemiche “Mistificazione realtà”

Davide Baccarini

Dottor Contine verso le Marche, Michelini risponde a polemiche “Mistificazione realtà”

La consigliera regionale Pd ha spiegato come il chirurgo abbia "colto una legittima opportunità di crescita professionale" dopo aver vinto il concorso da primario nel febbraio 2025
Sab, 30/08/2025 - 09:04

Condividi su:

Botta e risposta politico attorno al futuro dell’ospedale tifernate, dopo la notizia della partenza del chirurgo Alessandro Contine verso le Marche, dove sarà primario dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Urbino.

Una scelta che Fratelli d’Italia ha bollato come “un danno enorme per il territorio”, accusando l’Amministrazione comunale di “silenzio assordante” e la Giunta regionale guidata da Vittoria Proietti di non aver saputo frenare la fuga di professionisti di eccellenza.

A replicare è stata la consigliera regionale del Pd Letizia Michelini, che ha accusato FdI di “mistificare la realtà” e di tentare di scaricare le proprie responsabilità: “La capacità di ribaltare la realtà della destra è senza pari, ma raggiunge livelli preoccupanti nell’Altotevere quando si parla di sanità. Il dottor Contine – ha spiegato – ha colto una legittima opportunità di crescita professionale, come accade a molti medici di valore, e non si è dato certo alla fuga per colpa dell’attuale governo regionale”.

Michelini ha infatti ricordato come il concorso da primario vinto da Contine sia stato bandito nel febbraio 2025, a pochi mesi dall’insediamento della nuova Giunta regionale, in un contesto “ereditato da scelte e carenze della passata legislatura”.

La consigliera dem ha poi invitato a spostare il confronto sul piano istituzionale e non polemico: “Trasformare un percorso individuale in un attacco politico significa fare disinformazione, e non rende un buon servizio ai cittadini, già provati da anni di difficoltà. I sindaci dell’Altotevere hanno convocato una Conferenza dei Sindaci, lo strumento più adeguato per discutere e condividere soluzioni. È da lì che dobbiamo ripartire”.

Michelini ha ribadito che la Giunta regionale “sta lavorando con impegno e continuità” attraverso il nuovo piano socio-sanitario, che prevede rafforzamento degli organici, riorganizzazione dei servizi e messa in sicurezza della rete ospedaliera anche a Città di Castello.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Perugia

“Romba coi pedali… e guida con la testa!”

Perugia

Giovane 24enne perugina salva due donne che rischiano di annegare

Perugia

AGD Umbria ancora in campo: sabato 30 agosto a S. Sabina (PG) c’è “Un calcio al Diabete”, torneo nazionale di Calcio a 5

in umbria

Valnerina

Norcia, recuperato prezioso dipinto nella chiesa di San Lorenzo danneggiata dal sisma | Foto

Città di Castello

Dottor Contine verso le Marche, Michelini risponde a polemiche “Mistificazione realtà”

Ultim'ora Italia

Pisa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultim'ora Italia

Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!