La fila da Ponte San Giovanni fino a Ospedalicchio

Doppio incidente, lunga fila sul Raccordo e sulla statale 75, tra Ospedalicchio e Ponte San Giovanni, in direzione nord. Transito bloccato anche all’interno dell’abitato di Ponte San Giovanni in via Manzoni, utilizzato come strada alternativa per chi deve accedere a Perugia.

(notizia in aggiornamento)