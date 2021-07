Doppio arresto dei Carabinieri, maltrattamenti familiari ed evasione dai domiciliari i reati - Tuttoggi

Nel corso degli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Spoleto finalizzati principalmente a verificare il rispetto della normativa anti-contagio.

Numerose sono state le persone identificate e gli esercizi commerciali controllati sia nel territorio del comune di Spoleto che dei comuni vicini.

All’esito dei controlli, dieci automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente, un uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza e una giovane di 25 anni è stata segnalata alla Prefettura di Perugia quale assuntrice di stupefacenti poiché trovata in possesso di un modico quantitativo di Eroina.

I militari hanno inoltre arrestato due persone, una donna di 41 anni e un uomo 49, entrambi sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova presso due comunità ricadenti in area.

I due sono stati destinatari di un provvedimento di carcerazione emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito di violazioni alle prescrizioni delle misure in atto riscontrate nell’ambito dei controlli. L’uomo, che sconta una pena per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali , è stato associato presso la casa di reclusione di Spoleto mentre per la donna, che risponde del delitto di evasione, si sono aperte le porte del Carcere di Capanne.