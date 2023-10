Dopo Temptation Island Mirko Brunetti approda al Grande Fratello

A sorpresa nella casa più "spiata" d'Italia entra il giovane della famiglia proprietaria di Eurofocaccia

Dopo Temptation Island, Mirko Brunetti, giovane reatino molto conosciuto anche a Terni, approda al Grande Fratello.

Il giovane, diventato famoso per la sua partecipazione in un altro reality insieme alla sua (ex) fidanzata Perla Vatiero, fa parte della nota famiglia Brunetti proprietaria di Eurofocaccia, storica catena di pizzeria che conta oltre 20 punti vendita nel Centro-Italia (tra questi una recentissima apertura a Terni)

II Grande Fratello

A sorpresa poche ore fa è trapelata la notizia dell’ingresso di Mirko all’interno della casa del GF. Del tutto inaspettata, stando alle reazioni ricevute. Tra le quali non passa inosservata quella della sua nuova fiamma e nuovissima ex Greta Rossetti, che pare aver commentato la novità pubblicando tra le sue stories di Instagram una semplice emoji perplessa.

Il percorso

Avevamo conosciuto Mirko attraverso la sua partecipazione a Temptation Island 2023, dove la fine della sua relazione con Perla e l’inizio di un amore nuovo con Greta aveva tenuto i fan con il fiato sospeso, catturando un pubblico che ha continuato a seguirlo anche a programma concluso. Risalgono solo a poche settimane fa le notizie sulla rottura con Greta che vedono ad oggi Mirko libero e, a quanto sembra, pronto a fare il suo ingresso al GF dove potrebbe alla fine trovare un nuovo amore.

Sicuramente il suo ingresso non passerà inosservato, allargando la platea di spettatori e smuovendo un po’ le acque all’interno della casa.

Alessia Marchetti

(foto dalla pagina Facebook di Mirko Brunetti)