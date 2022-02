Dopo l’ultimo pedone investito ripresi i lavori al sottopasso

Lunedì mattina si è tornati a lavorare al cantiere per il percorso fino alla stazione ferroviaria

Ripresi i lavori al sottopasso che unisce via del Macello alla stazione ferroviaria, dopo l’ultimo pedone investito venerdì sera in via Sicilia. Un uomo di 47 anni, straniero, che è stato investito e ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate.

Un incidente che ha suscitato molte polemiche tra i residenti, che in più occasioni hanno segnalato i rischi delle persone che attraversano in quel tratto di strada. Soprattutto in considerazione dei tempi lunghi per la realizzazione del sottopasso.

Lunedì mattina nel cantiere di via del Macello gli operai sono tornati al lavoro. Ora i residenti auspicano che i lavori procedano speditamente e che quindi il sottopasso sui presto fruibile. Tra l’altro il cantiere ha modificato la viabilità in via del Macello.