Dopo le polemiche la palestra dell'Alberghiero diventa realtà | Foto - Tuttoggi

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la realizzazione della palestra dell’Ipssart “Giancarlo De Carolis”. Ieri, infatti, la cerimonia di “posa della prima pietra”, dopo la consegna dei lavori avvenuta il 20 gennaio. L’opera è cofinanziata da Provincia di Perugia, Croce Rossa Italiana e Comune di Spoleto, con il supporto di Poste italiane.

Un’opera, la palestra a servizio dell’Alberghiero, attesa da anni ed al centro di numerose polemiche. In passato, infatti, la Provincia di Perugia aveva stanziato i soldi necessari, che poi erano stati però stornati. L’intervento quindi era stato previsto nel 2017 all’interno del progetto del nuovo Polo scolastico da realizzare con i fondi del terremoto, con un cofinanziamento della Provincia. Ma con la decisione della Giunta de Augustinis di bloccare quel progetto si è deciso di dirottare nell’area di San Paolo i fondi messi a disposizione dalla Croce Rossa che sarebbero dovuti servire a trasformare il Palatenda in una struttura utilizzabile anche in situazioni emergenziali. Dopo tante vicissitudini, quindi, finalmente la nuova palestra sarà realtà.

Presenti alla cerimonia di ieri il vicesindaco Beatrice Montioni, il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana Barbara Contini, il Commissario Regionale della CRI Umbria Paolo Scura, il dirigente di Poste Italiane Spa Massimiliano Monnanni, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica e progettazione edilizia Federico Masciolini e la Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Prof.ssa Roberta Galassi.

“E’ una giornata storica, un momento di festeggiamento corale e collettivo per una realizzazione importante sia per la scuola, che per la città. La palestra sarà per noi un valore aggiunto” sono state le parole della Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Prof.ssa Roberta Galassi in apertura di conferenza. “Desidero ringraziare il Comune di Spoleto per la vicinanza attiva e fattiva che dimostra, come in questa occasione, nei confronti nelle scuole. Ringrazio anche la Provincia di Perugia per il lavoro svolto dai dirigenti, dai tecnici, dai funzionari e dal livello politico che ci ha supportato quotidianamente e la Croce Rossa Italiana e Poste Italiane, due istituzioni importante del nostro Paese che, con la loro azione, hanno contribuito in maniera fondamentale. E’ un dono enorme per la nostra scuola, che ospita 860 ragazzi di cui 250 nell’annesso convitto, e per la comunità”.

“Sono onorata di essere qui oggi – ha dichiarato il vicesindaco Beatrice Montioni, portando il saluto del Sindaco Umberto de Augustinis intervenuto successivamente alla posa della prima pietra – finalmente celebriamo la posa di questa prima pietra, da qui desideriamo possa ripartire tutto il processo di ricostruzione post sisma nel nostro territorio. La palestra sarà una struttura a servizio dell’Istituto Alberghiero e dell’intera comunità, un’opera che ci auguriamo segni un nuovo inizio per gli interventi che riguardano le scuole ed i lavori di edilizia privata e pubblica della nostra città”.

“L’impegno della Croce Rossa Italiana e di Poste Italiane ci permetterà di mettere a disposizione della città una infrastruttura strategica – è stato l’intervento del consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica e progettazione edilizia Federico Masciolini – quest’opera è frutto di una grande sinergia tra istituzioni e organizzazioni, che ha richiesto un notevole sforzo amministrativo”.

“Siamo felici e onorati di aiutare Spoleto – ha dichiarato il Sottosegretario Generale della Croce Rossa Italiana Barbara Contini – Insieme a Poste Italiane abbiamo deciso di fare questo intervento in una zona stupenda dell’Umbria, all’interno di un piano di lavoro che vede la CRI impegnata nelle quattro regioni colpite dal sisma nel 2016. L’edificio sarà anche un focal point strategico per il territorio in caso di emergenza che, se tutto andrà come da programma, torneremo ad inaugurare a fine autunno prossimo”.

Ad intervenire per la Croce Rossa anche il commissario regionale per l’Umbria Paolo Scura, che ha seguito le varie vicissitudini ed ha ricordato l’impegno del comitato di Spoleto nel post terremoto, con la gestione del PalaRota.

“Tutto è stato possibile anche grazie alla generosità degli italiani – ha tenuto a specificare il dirigente di Poste Italiane Spa Massimiliano Monnanni – Per noi è la seconda opera dopo il teatro polifunzionale di Amatrice, un impegno che per Poste Italiane significa occuparsi del benessere delle persone. La palestra sarà un riferimento importante e luogo di grande sicurezza”.

Un piccolo fuoriprogramma durante la cerimonia è avvenuto quando la Contini ha voluto dare un piccolo dono simbolico ad uno degli studenti, Damiano, che proprio ieri compiva 18 anni, elogiando con lui tutti i ragazzi dell’Alberghiero.

L’intervento di realizzazione della palestra dell’Istituto Alberghiero, il cui termine è previsto per novembre 2020, è finanziato dalla Croce Rossa Italiana (€ 650.000,00), dalla Provincia di Perugia (€ 650.000,00) e dal Comune di Spoleto (€ 200.000,00) per un totale di € 1.500.000,00.