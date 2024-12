Dopo il giovane in ospedale gli studenti rapinati mentre attendono il bus

Un gruppo di studenti rapinati in via Cortonese, mentre attendevano l’autobus all’uscita da scuola, da parte di due ragazzi più grandi, che si sono fatti consegnare i soldi che avevano con sé dietro la minaccia di un coltello. Il fatto che gli studenti non abbiano perso la calma ha evitato che la situazione potesse diventare ancora più rischiosa.

Un episodio che segue di qualche giorno l’aggressione del 22enne accoltellato nel parcheggio del McDonald a Corciano per aver difeso un amico gay.

Dopo l’ultima aggressione in via Cortonese, il responsabile Scuole Gioventù Nazionale Luca Stemperini e il presidente Azione Universitaria Perugia Mattia Vagnetti lanciano l’allarme sicurezza. Tornando a chiedere alla sindaca Ferdinandi di nominare “un Assessorato con competenze in merito, considerando che l’operato del consigliere comunale a cui è stato assegnato l’incarico della sicurezza – commentano – non sembra aver avuto risultati efficaci, viste le ultime tristi notizie di cronaca”.

“Che venga dato un segnale forte e chiaro, cosa finora non dimostrata – proseguono Stemperini e Vagnetti – al contrario di compiere azioni che vanno contro la sicurezza: l’unica preoccupazione in merito, da parte dell’amministrazione comunale, è stata quella di non rinnovare l’utilizzo del teaser agli agenti di polizia locale”. Mossa giudicata “poco perspicace”.