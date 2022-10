Dopo 50 anni tornano a Spoleto 150 ex allievi della scuola militare

Gli ex allievi dei corsi di fanteria della scuola militare di Spoleto nel 1972 si ritroveranno alla caserma Garibaldi dopo 50 anni

Torneranno a Spoleto per tre giorni dopo 50 anni gli ex allievi ed ex sottufficiali della scuola militare di Spoleto. Da domani, 7 ottobre, a lunedì 10 ottobre, infatti, quasi 150 tra ex Acs (allievi comandante di squadra), ex Asc (allievi sottufficiali di complemento) e ex Aso (allievi sottufficiali ordinari) che fecero la scuola militare a Spoleto nel 1972 torneranno ad incontrarsi nella città in cui hanno vissuto un significativo periodo della loro vita.

Si tratta in particolare degli ex allievi dei corsi di fanteria di Spoleto numero 34, 35, 36 e 37.