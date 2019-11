Dopo 2 mesi si riunisce il Consiglio comunale di Spoleto

Torna a riunirsi dopo 2 mesi dall’ultima seduta il consiglio comunale di Spoleto. Dopo l’ultima assemblea che si è tenuta il 30 settembre scorso, il presidente Sandro Cretoni ha convocato la seduta per venerdì 29 novembre alle ore 9.

La seduta si aprirà con le comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali.

L’ordine del giorno prevede poi i seguenti punti:

1. “Ratifica da parte del Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 299 dell’11 ottobre 2019 – variazioni d’urgenza al B.P. 2019-2021.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

2. “Ratifica da parte del Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 24 ottobre 2019 – variazioni d’urgenza al B.P. 2019-2021.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse umane – Dirigente Dott. G. Antonini

3. “Variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

4. “Sig. Cesari Cesaretti Fabrizio – richiesta acquisto rata di terreno.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. L. Tuffo

5. “Approvazione schema di convenzione tra il Comune e la Costruirexlam srl per la realizzazione di marciapiedi, illuminazione pubblica ed ampliamento sede stradale in Spoleto Via Flaminia e successiva cessione.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. L. Tuffo

6. “Approvazione schema di convenzione tra il Comune e la “C.I.C.O. Centro Italia Costruzioni” per la realizzazione di marciapiedi, illuminazione pubblica ed ampliamento sede stradale in Spoleto Via Flaminia e successiva cessione.””

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. L. Tuffo

Mozioni

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Un festival che guarda alle nuove generazioni e amico delle famiglie e dei bambini.” (prot. n. 47599/29.07.2019).

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Miglioramento e ottimizzazione degli Sportelli Europa e Digipass.” (prot. n. 52461/26.08.2019).

9. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Spoleto Plastic Free.” (prot. n. 62555/10.10.2019).

10. Mozione presentata dal consigliere Morelli in merito alla convocazione di un Consiglio comunale “aperto” per dibattere su problematiche riguardanti la Fondazione Festival dei 2 Mondi. (prot. n. 62752/10.10.2019).

11. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Conferimento Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.” (prot. n. 70150/11.11.2019).

Interpellanze e Interrogazioni

12. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

13. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative edall’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).

